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Tuzlu Kek

Tuzlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri

4 adet yumurta

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

3 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı çekirdeksiz zeytin

Yarım limonun suyu

Tuz

kırmızıbiber

YAPILIŞI

Peyniri ezin. Yumurtaları iyice çırpın. Dereotunu, maydanozu ve naneyi kıyın. Derin bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Unlanmış bir fırın tepsisine bu malzemeyi döküp yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.
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