Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri
4 adet yumurta
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
3 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı çekirdeksiz zeytin
Yarım limonun suyu
Tuz
kırmızıbiber
YAPILIŞI
Peyniri ezin. Yumurtaları iyice çırpın. Dereotunu, maydanozu ve naneyi kıyın. Derin bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Unlanmış bir fırın tepsisine bu malzemeyi döküp yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.