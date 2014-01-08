Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peyniri ezin. Yumurtaları iyice çırpın. Dereotunu, maydanozu ve naneyi kıyın. Derin bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Unlanmış bir fırın tepsisine bu malzemeyi döküp yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.