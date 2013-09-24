Tuzlu Muffinler

Sosis ve zeytinleri doğrayın. Yumurtaları derin bir kapta yoğurtla birlikte çırpın. Sıvı yağ ve baharatları ekleyip tekrar çırpın. Rendelenmiş kaşar peynirini, doğranmış zeytin ve sosislerle birlikte karışıma ekleyip karıştırın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı kalıba tepeleme doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra muffinleri kalıptan çıkartıp sıcak olarak servis yapın.