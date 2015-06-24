Üç Renkli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını derin bir kaba alıp mikserle çırparak kabartın. Vanilya ekstratı ve pudra şekerini yağa ekleyip mikserleyin. Yumurtaları teker teker yedirin. Elenmiş un ve 3/4 su bardağı sütü ekleyin. Mikserle çırparak tüm malzemenin iyice karışmasını sağlayın. Karışımı üçe bölün ve birini sade bırakın. İkinci karışıma turuncu gıda boyası ekleyip karıştırın. Üçüncü karışıma ise kakao ve 2 çorba kaşığı sütü yedirin. Küçük muffin kalıplarına 3 karışımdan eşit miktarda koyup üzerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin. Üzerini süslemek için krem şanti, soğuk süt ve gıda boyasını mikserle çırpın. Mermer keklerin üzerini süsleyip servis yapın.