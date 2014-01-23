Üzümlü Dilimler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı un
125 gram tereyağı
3 çorba kaşığı esmer şeker
Üzeri için:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
100 gram beyaz çikolata
1 su bardağı siyah üzüm
1 su bardağı yeşil üzüm
200 gram siyah çikolata
YAPILIŞI
Hamur için un, oda sıcaklığındaki tereyağı ve esmer şekeri mikserle çırpın. Elde ettiğiniz hamuru dibine yağlı kağıt serdiğiniz kare şeklindeki kek kalıbının içine yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Tavaya aldığınız toz şekeri kısık ateşte eritin. Eriyince içine soğuk suyu ekleyip karıştırın ve katılaşması için bir kenara alın. Diğer tarafta beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. içine katılaşan şekeri ekleyip karıştırın. Çikolatayı ve şekeri birbirine yedirin. Bu karışımı pişen hamurun üzerine boşaltın. Üzümlerin yarısını üzerine yerleştirin ve soğumaya bırakın. Bu arada siyah çikolatayı benmari usulü eritin. Üzümlerin üzerine gezdirin. Kalan üzümleri de çikolatanın üzerine serpiştirin. Soğuyunca dilimleyerek servis yapın.