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Üzümlü Dilimler

Üzümlü Dilimler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

125 gram tereyağı

3 çorba kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

100 gram beyaz çikolata

1 su bardağı siyah üzüm

1 su bardağı yeşil üzüm

200 gram siyah çikolata

YAPILIŞI

Hamur için un, oda sıcaklığındaki tereyağı ve esmer şekeri mikserle çırpın. Elde ettiğiniz hamuru dibine yağlı kağıt serdiğiniz kare şeklindeki kek kalıbının içine yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Tavaya aldığınız toz şekeri kısık ateşte eritin. Eriyince içine soğuk suyu ekleyip karıştırın ve katılaşması için bir kenara alın. Diğer tarafta beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. içine katılaşan şekeri ekleyip karıştırın. Çikolatayı ve şekeri birbirine yedirin. Bu karışımı pişen hamurun üzerine boşaltın. Üzümlerin yarısını üzerine yerleştirin ve soğumaya bırakın. Bu arada siyah çikolatayı benmari usulü eritin. Üzümlerin üzerine gezdirin. Kalan üzümleri de çikolatanın üzerine serpiştirin. Soğuyunca dilimleyerek servis yapın.
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