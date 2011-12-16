Üzümlü Islak Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle küçük kalıpları yağlayın. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek çırpmaya devam edin. Ayrı bir kaba tuz, kahve, un ve kabartma tozunu eleyin. Bu karışımı, yumurtalı karışıma ekleyin. Küçük doğradığınız bitter ve beyaz çikolataları katın. En son üzümleri ilave ederek tahta bir kaşıkla 1-2 sefer karıştırın. Bu harcı kalıplara pay edin. Kalıpların ağzını alüminyum folyo ile kapatın. Su dolu bir tepsinin içine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, ılık servis yapın.