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Üzümlü Islak Muffin

Üzümlü Islak Muffin
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı esmer şeker

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

1 kahve kaşığı Türk kahvesi

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

25 gram bitter çikolata

75 gram beyaz çikolata

Bir salkım siyah üzüm

YAPILIŞI

Öncelikle küçük kalıpları yağlayın. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek çırpmaya devam edin. Ayrı bir kaba tuz, kahve, un ve kabartma tozunu eleyin. Bu karışımı, yumurtalı karışıma ekleyin. Küçük doğradığınız bitter ve beyaz çikolataları katın. En son üzümleri ilave ederek tahta bir kaşıkla 1-2 sefer karıştırın. Bu harcı kalıplara pay edin. Kalıpların ağzını alüminyum folyo ile kapatın. Su dolu bir tepsinin içine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, ılık servis yapın.
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