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Üzümlü Kek

Üzümlü Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 kişilik

125 gram margarin

3/4 su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

4 adet yumurta

2 su bardağı un

3 çay kaşığı kabartma tozu

3 çorba kaşığı süt

Yarım su bardağı siyah

Yarım su bardağı yeşil üzüm

YAPILIŞI

Erimiş margarin, toz şeker ve bir tutam tuzu mikserle çırpın. şeker eriyince yumurtaları karışıma tek tek yedirin. Başka bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Yumurtalı karışıma biraz un ve 1 çorba kaşığı süt ekleyin. Un ve süt bitene kadar çırpma işlemine devam edin. Üzümleri ilave ederek, tahta bir kaşıkla 1-2 kere karıştırın. Dikdörtgen şeklindeki kek kalıbını yağlayarak hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 75 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.



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