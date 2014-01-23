Üzümlü Kek

Erimiş margarin, toz şeker ve bir tutam tuzu mikserle çırpın. şeker eriyince yumurtaları karışıma tek tek yedirin. Başka bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Yumurtalı karışıma biraz un ve 1 çorba kaşığı süt ekleyin. Un ve süt bitene kadar çırpma işlemine devam edin. Üzümleri ilave ederek, tahta bir kaşıkla 1-2 kere karıştırın. Dikdörtgen şeklindeki kek kalıbını yağlayarak hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 75 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.





