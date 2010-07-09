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Üzümlü Kek

Üzümlü Kek
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 70 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram kuru üzüm

Yarım paket margarin

1 su bardağı tozşeker

2 paket vanilya

1 çorba kaşığı tarçın

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

4 adet yumurta + 1 adet yumurtanın akı

Bir buçuk su bardağı un

150 gram kıyılmış fındık

3 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz



Süslemek için: Üzüm taneleri

YAPILIŞI

Margarin, tozşeker, tuz, vanilya, tarçın ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Üzerine 4 adet yumurtayı teker teker ilave edin. Un, fındık ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırın. Kuru üzümü ekleyin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 60-70 dakika pişirin. Pudra şekerini yumurta akıyla karıştırıp, kekin üzerine sürün. Üzüm taneleri ile süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kuru üzümlerin dibe çökmemesi için, hamura katmadan önce una bulayın.
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