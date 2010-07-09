Üzümlü Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram kuru üzüm
Yarım paket margarin
1 su bardağı tozşeker
2 paket vanilya
1 çorba kaşığı tarçın
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
4 adet yumurta + 1 adet yumurtanın akı
Bir buçuk su bardağı un
150 gram kıyılmış fındık
3 çay kaşığı kabartma tozu
2 su bardağı pudra şekeri
Bir tutam tuz
Süslemek için: Üzüm taneleri
YAPILIŞI
Margarin, tozşeker, tuz, vanilya, tarçın ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Üzerine 4 adet yumurtayı teker teker ilave edin. Un, fındık ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırın. Kuru üzümü ekleyin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 60-70 dakika pişirin. Pudra şekerini yumurta akıyla karıştırıp, kekin üzerine sürün. Üzüm taneleri ile süsleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kuru üzümlerin dibe çökmemesi için, hamura katmadan önce una bulayın.