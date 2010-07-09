Üzümlü Kek

Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram kuru üzüm



Yarım paket margarin



1 su bardağı tozşeker



2 paket vanilya



1 çorba kaşığı tarçın



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



4 adet yumurta + 1 adet yumurtanın akı



Bir buçuk su bardağı un



150 gram kıyılmış fındık



3 çay kaşığı kabartma tozu



2 su bardağı pudra şekeri



Bir tutam tuz







Süslemek için: Üzüm taneleri