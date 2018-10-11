Vişne Kırıntılı Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri 4-5 dakika iyice kabarana kadar çırpın. Üzerine tereyağı ve yoğurt ekleyip, homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. İçine rendelenmiş lime kabuğu ekleyin. Un, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Spatula ile hamuru söndürmeden, alt-üst ederek karıştırın. 2 Hamuru muffin kalıplarına 2/3'ü dolacak şekilde pay edin. Üzerlerine 2-3 adet çekirdeği ayıklanmış vişne yerleştirin ve yarısına kadar hamurun içine batırın. 3 Kırıntı için tereyağını bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin. Parmak uçlarınızla kırıntı olacak şekilde ufalayın. Muffin kalıplarının üzerine kırıntıları bir kaşık yardımıyla paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kontrol ederek (cupcake'lere bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin