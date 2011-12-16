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Vişneli Çikolatalı Kek

Vişneli Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı vişne kompostosu tanesi

Yarım su bardağı damla çikolata

Üzerine: Vişne marmeladı

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kabın içinde çırpın. Toz şekeri ekleyip mikserle 4-5 dakika çırpın. Köpük köpük olduğunda sıvı yağı ekleyip tekrar mikserleyin. Aynı işlemi süt ekleyip tekrarlayın. Un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Vişne kompostosunu ve damla çikolatayı ekleyip, karıştırmaya devam edin. Karışımı orta büyüklükte yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kek içini çekene kadar pişirin. Keki fırından çıkarıp, servis tabağına ters çevirin. Üzerine vişne marmeladı sürün. Dilimleyerek servis yapın.
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