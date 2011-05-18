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Vişneli Islak Kek

Vişneli Islak Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

125 gram margarin

2 paket vanilya

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı gazoz

1 kase çekirdekleri çıkarılmış vişne



Üzerine:

Pudra şekeri

Vanilya

YAPILIŞI

Yumurtaları pudraşekeri ile birlikte iyice çırpın. Eritilip ılınmış margarin, vanilya, yoğurt, kabartma tozu, un ve mısır ununu ekleyerek çırpın. Yağlanıp unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına, hazırladığınız hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kabarıp kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Taban kısmına gazoz döküp, vişneleri dizin. Üzerine diğer parçayı kapatın. Pudraşekeri ve vanilyayı karıştırıp, kekin üzerine serpin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Vişne yerine çilek, böğürtlen, kivi gibi meyveleri de kullanabilirsiniz.
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