Vişneli Islak Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları pudraşekeri ile birlikte iyice çırpın. Eritilip ılınmış margarin, vanilya, yoğurt, kabartma tozu, un ve mısır ununu ekleyerek çırpın. Yağlanıp unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına, hazırladığınız hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kabarıp kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Taban kısmına gazoz döküp, vişneleri dizin. Üzerine diğer parçayı kapatın. Pudraşekeri ve vanilyayı karıştırıp, kekin üzerine serpin. Dilimleyerek servis yapın.