Vişneli Kek

kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Margarin ve sıvı yağ katıp, karıştırın. Yoğurt, mısır nişastası, vişne, kabartma tozu ve un ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının içine harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir