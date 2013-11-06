Vişneli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı vişne
4 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
125 gram eritilmiş margarin
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Margarin ve sıvı yağ katıp, karıştırın. Yoğurt, mısır nişastası, vişne, kabartma tozu ve un ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının içine harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir
kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.