Vişneli Kek

Derin bir kaba aldığınız sıvı yağ ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtayı ilave edip, çırpmaya devam edin. Başka bir kapta un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve benmari usulü erittiğiniz çikolatayı karıştırıp, yumurtalı karışıma ilave edin. En son sütü koyun ve tüm malzemeyi şöyle bir karıştırın. Kekin kolay çıkması için kek kalıbını yağlayıp,unlayın ve kalıba önce biraz kek hamuru koyup üzerine vişnenin yarısını serpin. Kalan hamuru boşaltın ve üzerine kalan vişneyi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.