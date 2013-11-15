DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Vişneli Kek

Vişneli Kek

Vişneli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı dondurulmuş vişne

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız sıvı yağ ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtayı ilave edip, çırpmaya devam edin. Başka bir kapta un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve benmari usulü erittiğiniz çikolatayı karıştırıp, yumurtalı karışıma ilave edin. En son sütü koyun ve tüm malzemeyi şöyle bir karıştırın. Kekin kolay çıkması için kek kalıbını yağlayıp,unlayın ve kalıba önce biraz kek hamuru koyup üzerine vişnenin yarısını serpin. Kalan hamuru boşaltın ve üzerine kalan vişneyi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN