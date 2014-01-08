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Sofra / Kekler / Vişneli Kek

Vişneli Kek

Vişneli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 çorba kaşığı su

Yarım çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

Yarım çay kaşığı badem ekstresi

Yarım su bardağı ceviz

Yarım su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne

YAPILIŞI

Yumurtaları şekerle birlikte çırpın. Çırpılmış yumurtaya 2 çorba kaşığı su, vanilya, tuz, badem ekstresi, kabartma tozunu ekleyin. Biraz karıştırıp unu katın. Unu malzemeye yedirene dek karıştırın. Sonra vişneleri hamura katıp, hafifçe karıştırın. Yağlanmış fırın kabının içine boşaltın. Cevizleri irice dövün. Kek hamurunun üzerine cevizleri serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
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