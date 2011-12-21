Vişneli Yoğurtlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Bir buçuk su bardağı pudra şekeri
3 adet yumurta
Bir buçuk çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
300 gram dondurulmuş vişne
YAPILIŞI
Yoğurdu krema haline gelinceye kadar çırpın. Pudraşekeri, yumurta ve margarini ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyip üzerine ekleyin. En son vişneyi ilave edin. Hamuru yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek pişirin (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.