Vişneli Yoğurtlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurdu krema haline gelinceye kadar çırpın. Pudraşekeri, yumurta ve margarini ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyip üzerine ekleyin. En son vişneyi ilave edin. Hamuru yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek pişirin (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.