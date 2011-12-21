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Vişneli Yoğurtlu Kek

Vişneli Yoğurtlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta

Bir buçuk çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

300 gram dondurulmuş vişne

YAPILIŞI

Yoğurdu krema haline gelinceye kadar çırpın. Pudraşekeri, yumurta ve margarini ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ve unu birlikte eleyip üzerine ekleyin. En son vişneyi ilave edin. Hamuru yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek pişirin (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.
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