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Sofra / Kekler / Yaban Mersinli Kek

Yaban Mersinli Kek

Yaban Mersinli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

250 gram margarin

1 kahve fincanı su

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı dondurulmuş

yaban mersini

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta iyice çırpın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarin ile suyu ekleyip, tekrar çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip, karıştırın. 28 cm çapında kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve üzerine yaban mersini serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50- 55 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve dilimleyerek servis yapın.
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