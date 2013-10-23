Yaban Mersinli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta iyice çırpın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarin ile suyu ekleyip, tekrar çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip, karıştırın. 28 cm çapında kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve üzerine yaban mersini serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50- 55 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve dilimleyerek servis yapın.