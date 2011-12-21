Yağsız Elmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba kırın. Üzerine şekeri ekleyip çırpın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Elmaların kabuklarını soyup küp doğrayın. Elma, tarçın ve kuruüzümü hamura ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba yayın. 150 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Dilimleyip, servis yapın.