Yağsız Elmalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet elma
2 adet yumurta
1 su bardağı esmer şeker
1 su bardağı kepek unu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı kuru üzüm
YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaba kırın. Üzerine şekeri ekleyip çırpın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Elmaların kabuklarını soyup küp doğrayın. Elma, tarçın ve kuruüzümü hamura ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba yayın. 150 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Dilimleyip, servis yapın.