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Yağsız Elmalı Kek

Yağsız Elmalı Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kırmızı elma

2 adet yumurta

Bir buçuk çay bardağı yağsız süt

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

4 adet gün kurusu kayısı

4 adet ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın



Üzerine:

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları çırpıcı ile iyice çırpın. Sütü ilave edip, çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu katıp, tekrar çırpın ve bir kenara alın. Elmanın kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Kayısı ve ceviz içini de kıyıp, elmanın içine katın. Tarçını katın ve karıştırın. Bu karışımı sütlü karışımın içine ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.
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