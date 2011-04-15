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Yağsız Kakaolu Kek..

Yağsız Kakaolu Kek..
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

Malzemeler:



5 adet yumurta



1 su bardağı şeker



1 su bardağı +3 yemek kaşığı un



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurta ile şekerimizi çırpıyoruz daha sonra üzerine un ,kabartma tozu ve vanilya ekleyerek tekrar çırpıyoruz.Yağladığımız kek kalıbına karışımımızın yarısını döküyoruz.Tabakta kalan karışımımıza kakao ilave ediyoruz ve tekrar kalıptaki kekin üzerine koyuyoruz.Daha önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda kontrol ederek pişiriyoruz.Ancak ilk 15 dakika fırını açmayınız..Afiyet Olsun ..

Not:İçine kakao yerine dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz tarçın,küp küp kesilmiş elma veya rendelenmiş havuç olabilir.
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