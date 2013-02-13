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Yeşil Çaylı Kek

Yeşil Çaylı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından bir parmak eksik tereyağı

2 su bardağı toz şeker

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı süt

1 paket vanilya



Kakaolu karışım için:

1 su bardağından bir parmak eksik sade kek unu

Yarım su bardağı kakao

Yarım çay kaşığı tuz



Yeşil çaylı karışım için:

1 su bardağından bir parmak fazla sade kek unu

2 tatlı kaşığı toz yeşil çay (matcha tozu)

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kakaolu karışım için tüm malzemeyi çırpma teli ile karıştırın. Yeşil çaylı karışım için malzemelerin tümünü çırpma teli ile karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağı ve toz şekeri mikserle karıştırın. Yumurta, süt, vanilya ilave edip iyice karıştırmaya devam edin. Hamuru ikiye bölün. Birinci parçaya kakaolu karışımı, ikinci parçaya yeşil çaylı karışımı ekleyip yoğurun. Yağlanıp kakao serpilen kek kalıbına bir çorba kaşığı kakaolu karışım, bir çorba kaşığı yeşil çaylı karışım dökerek, hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Hamuru bıçak yardımıyla ve dairesel hareketlerle karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, renk değiştirene dek pişirin.
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