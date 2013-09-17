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Yoğurt Keki

Yoğurt Keki
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram eritilmiş margarin

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu



İçi için:

Yarım çay bardağı sarı üzüm

3 adet yumurta

1 kg süzme yoğurt

1 paket vanilyalı puding

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı un



Yanında: Çilek reçeli

YAPILIŞI

Margarin ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Tozşeker ve limon kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu katarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan parçalar koparıp, tartölet kalıplarına kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. İçi için sarı üzümleri sıcak suda 10 dakika bekletip suyunu süzün. Yumurtaları iyice çırpın. İçine süzme yoğurt, toz puding, limon suyu, una bulanmış üzümleri ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Hamurların ortasına iç harcı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra çilek reçeli ile servis yapın.
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