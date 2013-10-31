Yumurtalı Tepsi Kumbiği

bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Orta büyüklükte bir fırın kabının içini yağlayın ve karışımı elinizle iyice her tarafını eşit kaplayacak şekilde yayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin. Baklava dilimi şeklinde kesin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Derin bir kapta yumurtayı iyice çırpın. Sütü ilave edip, karıştırın. Kabartma tozu ve tuz katın. Yumuşak