DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Yumurtalı Tepsi Kumbiği

Yumurtalı Tepsi Kumbiği

Yumurtalı Tepsi Kumbiği
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un, bir tutam tuz

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Çörekotu

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtayı iyice çırpın. Sütü ilave edip, karıştırın. Kabartma tozu ve tuz katın. Yumuşak
bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Orta büyüklükte bir fırın kabının içini yağlayın ve karışımı elinizle iyice her tarafını eşit kaplayacak şekilde yayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin. Baklava dilimi şeklinde kesin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN