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Sofra / Kekler / Yumurtasız Limonlu Kek

Yumurtasız Limonlu Kek

Yumurtasız Limonlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

10 çorba kaşığı tepeleme un

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Margarin, sıvı yağ, süt ve toz şekeri çırpın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyerek ilave edin ve çırpma teliyle iyice karıştırın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp, 10 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
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