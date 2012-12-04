Yumurtasız Limonlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin, sıvı yağ, süt ve toz şekeri çırpın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyerek ilave edin ve çırpma teliyle iyice karıştırın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp, 10 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.