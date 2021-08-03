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Sofra Kekler Zebra kek

Zebra kek

Zebra kek
  • 12 Kişilik
  • Pişirme: 60 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

BEYAZ KISIM İÇİN



5 adet yumurtanın akı



1 çay bardağı toz şeker



1 tutam tuz



1 paket vanilya



Yarım çay bardağı süt



Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı



¾ su bardağı un



1 çay bardağı hindistan cevizi



1 paket kabartma tozu





SARI KISIM İÇİN



5 adet yumurta sarısı



1 çay bardağı toz şeker



1 paket vanilya



Yarım çay bardağı süt



Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı



1 su bardağı tepeleme un



1 paket kabartma tozu



1 tutam tuz





ARA KATLARA SERPMEK İÇİN



2 -3 yemek kaşığı kakao


YAPILIŞI

Beyaz kısım için yumurta akı, şeker, tuz ve vanilyayı mikserin yüksek devrinde malzeme beyazlaşıncaya kadar çırpın. Sonra mikseri en düşük ayara getirip çalışır durumda iken süt ve yağı ilave edin. Un, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu katın. Malzemeler iyice karışana kadar çırpın. Hamuru kenara alıp, mikserin çırpma aparatlarını mutlaka yıkayıp kurulayın. Sarı kısım için yumurta sarısı, şeker ve vanilyayı mikser yardımıyla, rengi açılana kadar çırpın. Daha sonra mikserin devrini düşürüp süt ve ayçiçeği yağını ekleyin. Kalan malzemeyi de katıp iyice çırpın. 24 veya 26 cm çapındaki kek kalıbını hafif yağlayıp unlayın. Önce sarı harcın yarısını kalıba eşit şekilde dökün. Üzerinde hiç açık yer kalmayacak şekilde bir çay süzgeci yardımı ile kakao serpin. Beyaz harcın yarısını kaşık yardımıyla kalıbınıza eşit şekilde dökün. Tekrar kakao serpin ve kalan sarı harcı da kaşıkla ilave edin. Onun üzerine de kakao serpin. En son beyaz harcı döküp kakao serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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