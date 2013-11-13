Zeytin Soslu Kek

tuzu ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Zeytinleri ekleyin. Kabartma tozu ve unu da kattıktan sonra karıştırın. Bu karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece

fırında 35 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Soğuduktan sonra servis tabağına

ters çevirip, çıkarın. Sosu için labne peyniri ve yoğurdu derin bir kapta karıştırıp, kekin üzerine gezdirin. Çekirdeği çıkartılıp, kıyılmış zeytinleri ve kabuğu soyulup, doğranmış kırmızı biberi karıştırın. Yoğurtlu

sosun üzerine gezdirip, dilimlenmiş turp ile süsledikten sonra servis yapın.

Siyah ve yeşil zeytinin çekirdeklerini çıkarıp, doğrayın. Yumurta ve sıvı yağı derin bir kapta çırpın. Su ve yoğurdu ekleyip, çırpmaya devam edin. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze soğan ile baharatları,