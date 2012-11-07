Zeytinli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alıp çırpın. Üzerine zeytinyağı ve yoğurdu ilave edin. Daha sonra un ve kabartma tozunu katın. Zeytinleri, cevizi, kaşar peyniri ve kıyılmış biberiyeyi de ekleyip iyice çırpın. Tuzunu ayarlayın. Dikdörtgen bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Hazırladığınız harcı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir bıçakla kontrol ederek (kekin ortasına bir bıçak batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.