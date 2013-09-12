Zeytinli Muffin

Bir kaba yumurtaları kırıp mikserle çırpın. Yoğurt ve zeytinyağı ekleyip tekrar çırpın. Üzerine limon suyu, tuz ve kekik koyup karıştırın. Zeytinleri ince ince doğrayın. Karışıma doğranmış zeytin, elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Karışımı yağlanmış kalıba yayın veya küçük kağıt kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içlerini çekene kadar 20-25 dakika pişirin.