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Sofra / Kekler / Zeytinli Muffin

Zeytinli Muffin

Zeytinli Muffin
  • 14 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

3/4 su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 su bardağı çekirdeği çıkartılmış siyah zeytin

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Bir kaba yumurtaları kırıp mikserle çırpın. Yoğurt ve zeytinyağı ekleyip tekrar çırpın. Üzerine limon suyu, tuz ve kekik koyup karıştırın. Zeytinleri ince ince doğrayın. Karışıma doğranmış zeytin, elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Karışımı yağlanmış kalıba yayın veya küçük kağıt kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içlerini çekene kadar 20-25 dakika pişirin.
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