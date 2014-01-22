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Sofra / Kekler / Zeytinyağlı Tuzlu Kek

Zeytinyağlı Tuzlu Kek

Zeytinyağlı Tuzlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı zeytinyağı

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı küçük doğranmış biberli yeşil zeytin

1 su bardağı küp doğranmış beyaz peynir

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı çörekotu

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı ince doğranmış maydanoz

2 çorba kaşığı dereotu

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Yumurtaları ve sütü birlikte birkaç dakika çırpın. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek 1-2 dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave edin. Daha sonra hamura beyaz peynir, zeytin, dereotu, maydanoz, tuz ve çörek otunu da katarak iyice karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbını önce yağlayın sonra unlayın. Kalıbın tabanına dolmalık fıstıkları döşeyip kek hamurunu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

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