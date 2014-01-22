Zeytinyağlı Tuzlu Kek

Yumurtaları ve sütü birlikte birkaç dakika çırpın. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek 1-2 dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave edin. Daha sonra hamura beyaz peynir, zeytin, dereotu, maydanoz, tuz ve çörek otunu da katarak iyice karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbını önce yağlayın sonra unlayın. Kalıbın tabanına dolmalık fıstıkları döşeyip kek hamurunu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişirin.