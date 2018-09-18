Domates Soslu Makarna

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu tencereye alıp, tuz ilave edin ve kaynatın. Makarna ekleyip 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Sos için geniş bir tavada zeytinyağıyla birlikte, salça, kıyılmış sarmısak, doğranmış sivri biber ve rendelenmiş domatesleri 5-6 dakika pişirin. Karıştırarak bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Sosu sıcak olarak makarnanın üzerine gezdirip karıştırdıktan sonra servis yapın.