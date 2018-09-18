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Sofra / Mantı ve Makarnalar / Domates Soslu Makarna

Domates Soslu Makarna

Domates Soslu Makarna
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kelebek makarna

8 su bardağı su

1 çorba kaşığı tuz



SOS İÇİN:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tepeleme domates salçası

4 diş sarımsak

5 adet sivri biber

3 adet domates, tuz

YAPILIŞI

Suyu tencereye alıp, tuz ilave edin ve kaynatın. Makarna ekleyip 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Sos için geniş bir tavada zeytinyağıyla birlikte, salça, kıyılmış sarmısak, doğranmış sivri biber ve rendelenmiş domatesleri 5-6 dakika pişirin. Karıştırarak bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Sosu sıcak olarak makarnanın üzerine gezdirip karıştırdıktan sonra servis yapın.
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