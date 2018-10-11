Domates Soslu Spagetti ve Izgara Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Spagetti'yi üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve kenara alın. 2 Domates sos için sarımsakları zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine salçaları katıp şöyle bir çevirin. Rendelenmiş domates, kereviz yaprağı, tuz ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra altını kısın ve kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. 3 Tavuk etini uzunlamasına 3 parçaya bölerek fileto olacak şekilde ince parçalara ayırın. Zeytinyağı, kekik, karabiber ve tuzla marine edip 30 dakika buzdolabında bekletin. Dolaptan alıp kızgın tavada pişirin ve jülyen doğrayın. 4 Servis tabaklarına spagetti koyun. Üzerine domates sos gezdirip, tavuk dilimlerini yerleştirin ve sıcak servis yapın.