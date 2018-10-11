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Domates Soslu Spagetti ve Izgara Tavuk

Domates Soslu Spagetti ve Izgara Tavuk
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 paket spagetti

2 adet tavuk göğsü

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4-5 dal taze kekik,

tuz, karabiber

Domates Sos İçin: 5 adet rendelenmiş domates

4 diş dövülmüş sarımsak

4 çorba zeytinyağı

3 çorba kaşığı kıyılmış kereviz yaprağı

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Spagetti'yi üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve kenara alın. 2 Domates sos için sarımsakları zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine salçaları katıp şöyle bir çevirin. Rendelenmiş domates, kereviz yaprağı, tuz ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra altını kısın ve kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. 3 Tavuk etini uzunlamasına 3 parçaya bölerek fileto olacak şekilde ince parçalara ayırın. Zeytinyağı, kekik, karabiber ve tuzla marine edip 30 dakika buzdolabında bekletin. Dolaptan alıp kızgın tavada pişirin ve jülyen doğrayın. 4 Servis tabaklarına spagetti koyun. Üzerine domates sos gezdirip, tavuk dilimlerini yerleştirin ve sıcak servis yapın.
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