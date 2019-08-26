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Fırında Bolenez Soslu Makarna Tarifi

Tek çeşit bir şeyler olsa da doysak diyenlerdenseniz bu tarif tam size göre! Fırında yapılan kolay tarifiyle hemen hazırlayabileceğiniz bolenez soslu makarna tarifi
Fırında Bolenez Soslu Makarna Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket rigatoni (kalem makarna)



1 çorba kaşığı kaya tuzu



Yeteri kadar su



4 çorba kaşığı zeytinyağı



8-10 adet top mozzarella



Bolonez sos için:



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan ● 2 diş sarmısak



1 adet kereviz sapı



1 adet havuç



250 gram kıyma



3 adet rendelenmiş domates



1 tatlı kaşığı biber salçası



1 çorba kaşığı domates salçası



1 su bardağı su ● 1 su bardağı süt


YAPILIŞI

BOLONEZ sos için zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavaya alıp kıyılmış soğan ve sarmısağı ilave ederek soteleyin. Kıyılmış kereviz sapı, rendelenmiş havuç ilave edip karıştırın. Kıyma ekleyip, topaklanmaması için tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Rendelenmiş domates, ve salçaları katıp karıştırın. Su ve süt ilave edip, kısık ateşte kıvam alana dek pişirin ve kenara alın. Makarnayı tuzlu suda 6 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Küçük boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, makarnaları dikey ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde içine yerleştirin. Üzerine bolonez sosu döküp, mozzarella peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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