Fırında Bolenez Soslu Makarna Tarifi

BOLONEZ sos için zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavaya alıp kıyılmış soğan ve sarmısağı ilave ederek soteleyin. Kıyılmış kereviz sapı, rendelenmiş havuç ilave edip karıştırın. Kıyma ekleyip, topaklanmaması için tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Rendelenmiş domates, ve salçaları katıp karıştırın. Su ve süt ilave edip, kısık ateşte kıvam alana dek pişirin ve kenara alın. Makarnayı tuzlu suda 6 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Küçük boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, makarnaları dikey ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde içine yerleştirin. Üzerine bolonez sosu döküp, mozzarella peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.