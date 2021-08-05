Fırında üç peynirli ev makarnası

Makarnayı tuzlu suda üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın ve süzün. Tereyağını ekleyip karıştırın. Mantarları da kıyıp içine ekleyin. Krema, süt ve yumurtayı bir kasede çırpıp makarnaya ilave edin. Maydanoz ve naneyi de ekledikten sonra bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş veya ufalanmış peynirleri serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.