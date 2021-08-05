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Sofra Mantı ve Makarnalar Fırında üç peynirli ev makarnası

Fırında üç peynirli ev makarnası

Fırında üç peynirli ev makarnası
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kelebek makarna



Yeteri kadar su



2 çorba kaşığı tereyağı



200 gram mantar



1 kutu (200 ml) krema



2 su bardağı süt



2 adet yumurta



Yarımşar demet kıyılmış maydanoz ve nane



Mihalıç peyniri, Trakya kaşarı, Lahana köyü taze köy peyniri


YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın ve süzün. Tereyağını ekleyip karıştırın. Mantarları da kıyıp içine ekleyin. Krema, süt ve yumurtayı bir kasede çırpıp makarnaya ilave edin. Maydanoz ve naneyi de ekledikten sonra bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş veya ufalanmış peynirleri serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

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