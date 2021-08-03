Hamur için un, su, tuz ve zeytinyağını geniş bir kaba alın. Orta sertlikte ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Elinizde yuvarlayıp üzerini mutfak havlusu ile örtün ve oda ısısında 20 dakika dinlendirin. Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın. Bir adet bezeyi tezgaha alın ve elinizle yuvarlayarak parmak kalınlığında uzun şeritler yapın.

Bu işlemi yaparken ara sıra tezgahı ve elinizi unlayın. Daha sonra üçer santim boyunda kesin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Bir adet hamuru avuçlarınızın içinde yuvarlayın. Sonra hafif unlanmış tezgaha koyup parmak uçlarınızla geniş tarafından bastırarak kendinize doğru yuvarlayarak çekin. Bu şekilde içi boş hamurlar elde edin. Kalan parçaları da aynı şekilde hazırlayın. Unlanmış tezgaha alıp üzerlerini örtün ve 40 dakika dinlendirin. Tavuğu tencereye alıp, üzerine karabiber, maydanoz, limon suyu, tuz ve üzerini dört parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin.

Tavuk pişene kadar kaynatın. Tavuğu tencereden alıp etini didikleyin. Soğan ve yağı tavada kavurun. Üzerine kırmızı toz biber serpip 1-2 yemek kaşığı tavuk suyu ilave edin ve pişirin. Suyunu çekince ocaktan alın. Reyhanı katıp karıştırın. Gılnışları tavuğun suyunda haşlayın. Piştiklerinde suyun yüzeyine çıkacaklardır. Kepçe yardımıyla servis tabağına alın. Üzerlerine tavuk parçalarını koyup, soğanlı sosu gezdirin ve servis yapın.