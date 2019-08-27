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Ispanaklı Lorlu Midye Makarna Tarifi

Ispanak sağla olan faydası ve zengin vitamin değerleriyle farklı tariflerde sıklıkla tercih edilen sebzeler arasındadır. Özellikle makarnalı tariflere çok yakıştıran ve sevenler için ıspanaklı lorlu midye makarna tarifi...
Ispanaklı Lorlu Midye Makarna Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket midye makarna

1 demet ıspanak

50 gram tatlı lor peyniri

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Tuz



Üzeri için:



1-2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri


YAPILIŞI

Ispanağı çok az suda hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu iyice süzüp kıyın. Üzerine lor peyniri, tuz ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Daha sonra midye makarnaların içlerine doldurup, fırın kabına tek sıra olacak şekilde dizin. Su ilave edip, üzerini önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ara sıra kontrol ederek, makarna iyice yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alın, üzerine peynir serpip servis yapın.

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