Ispanaklı Lorlu Midye Makarna Tarifi

Ispanağı çok az suda hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu iyice süzüp kıyın. Üzerine lor peyniri, tuz ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Daha sonra midye makarnaların içlerine doldurup, fırın kabına tek sıra olacak şekilde dizin. Su ilave edip, üzerini önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ara sıra kontrol ederek, makarna iyice yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alın, üzerine peynir serpip servis yapın.