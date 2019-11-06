Kırtel leben tarifi

Yarmayı bir kaba alıp, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece dinlendirin. Ertesi gün haşlayıp suyunu iyice süzdürün. Yarmanın içine kıyma ve tuz ekleyip hamur haline gelene dek iyice yoğurun. Harçtan küçük bezeler koparıp, yerfıstığı kabuğu şekli verin. Kaynar tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Servis tabağına alıp arzuya göre üzerine sarmısaklı yoğurt ve sıvıyağda kızdırılmış pulbiber gezdirip servis yapın.