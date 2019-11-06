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Kırtel leben tarifi

Köfte yemekleri bilinen klasik tarifi dışında yapıldığı yöreden yöreye  de farklılık kazanı. Güneydoğu ’nun zengin mutfağında yapılan kırtel leben ise bu lezzetli tariflerden biri. Farklı yapılışı ve sevilen lezzetiyle kırtel leben tarifi
Kırtel leben tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • SİİRT
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı içli köftelik yarma



200 gram zırhla çekilmiş kıyma



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Yarmayı bir kaba alıp, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece dinlendirin. Ertesi gün haşlayıp suyunu iyice süzdürün. Yarmanın içine kıyma ve tuz ekleyip hamur haline gelene dek iyice yoğurun. Harçtan küçük bezeler koparıp, yerfıstığı kabuğu şekli verin. Kaynar tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Servis tabağına alıp arzuya göre üzerine sarmısaklı yoğurt ve sıvıyağda kızdırılmış pulbiber gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yarma ile kıymayı birlikte yoğururken elinize yapışmasını önlemek için ara sıra elinizi ıslatabilirsiniz.
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