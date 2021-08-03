Unla irmiği karıştırıp içine yumurtaları kırın. 10 dakika yoğurun. İki bezeye bölüp, her birini yuvarlayın. Bir adet bezeyi merdane yardımıyla ve önlü arkalı ara sıra unlayarak inceltin. Diğer bezeyi de aynı şekilde hazırlayın. Hamurların üzerine un serpip, mutfak havlusu ile örtün ve 10-15 dakika oda ısısında dinlendirin. Hamurların üzeri yeteri kadar kuruyunca, üst üste koyup geniş ve gevşek bir rulo yaparak dilediğiniz kalınlıkta kesin. Şeritlere un serpip silkeleyin. Tuzlu kaynar suda 2-3 dakika haşlayıp servis tabaklarına alın. Şekil verip üzerlerine zeytinyağında çevrilmiş domates sos gezdirin. Parmesan serpip ılık olarak servis yapın.