Mantar soslu makarna tarifi

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp süzün ve kenara alın. Mantar sos için soyulup, doğranmış arpacık soğanları zeytinyağında soteleyin. Sarmısak ve ardından temizlenip doğranmış mantar ilave edip sotelemeye devam edin. Un serpip pembeleşene kadar kavurun. Krema, kuru kekik ve karabiber ekleyip bir taşım kaynatın. Makarna, mascarpone peyniri ve mantar sosu geniş bir tavaya alıp, ocağa oturtun ve 2-3 kez karıştırın. Ocaktan alıp, servis tabağına yerleştirin, Üzerine parmesan ve kıyılmış frenk soğanı serpip servis yapın.