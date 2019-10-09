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Mantar soslu makarna tarifi

Mantar soslu makarna tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket makarna (burgu, fettuccine, rigatoni veya boncuk makarna)



Mantar sos için: 4 adet arpacık soğan



4 çorba kaşığı zeytinyağı



2 diş sarmısak, 400 gram mantar



1 tatlı kaşığı un, 1 su bardağı krema



1 çay kaşığı kuru kekik



1 su bardağı mascarpone peyniri



(labne peyniri de kullanabilirsiniz)



1 çay bardağı parmesan peyniri



Tuz, karabiber



Üzeri için: 1 çay bardağı toz parmesan



Kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz


YAPILIŞI

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp süzün ve kenara alın. Mantar sos için soyulup, doğranmış arpacık soğanları zeytinyağında soteleyin. Sarmısak ve ardından temizlenip doğranmış mantar ilave edip sotelemeye devam edin. Un serpip pembeleşene kadar kavurun. Krema, kuru kekik ve karabiber ekleyip bir taşım kaynatın. Makarna, mascarpone peyniri ve mantar sosu geniş bir tavaya alıp, ocağa oturtun ve 2-3 kez karıştırın. Ocaktan alıp, servis tabağına yerleştirin, Üzerine parmesan ve kıyılmış frenk soğanı serpip servis yapın.

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