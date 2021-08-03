Mantarlı ve pastırmalı ravioli

Ravioli'yi tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kıyılmış mantar ve pastırma dilimlerini ekleyip yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Mantar suyunu salmadan pişirip ocaktan almadan önce ravioli'yi ekleyerek harmanlayın. En son kıyılmış fesleğen yaprakları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.