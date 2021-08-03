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Sofra Mantı ve Makarnalar Mantarlı ve pastırmalı ravioli

Mantarlı ve pastırmalı ravioli

Mantarlı ve pastırmalı ravioli
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram ravioli



200 gram dilimlenmiş pastırma



2 yemek kaşığı tereyağı



400 gram kültür mantarı



Yarım demet fesleğen, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Ravioli'yi tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kıyılmış mantar ve pastırma dilimlerini ekleyip yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Mantar suyunu salmadan pişirip ocaktan almadan önce ravioli'yi ekleyerek harmanlayın. En son kıyılmış fesleğen yaprakları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.

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