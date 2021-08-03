Harç için tüm malzemeyi iyice karıştırıp kenara alın. Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup orta sertlikte bir hamur elde edin. İki bezeye ayırıp elinizde yuvarlayın. Üzerini örtüp oda ısısında 20 dakika dinlendirin. Bir adet bezeyi unlu tezgaha alıp ve sık sık unlayarak merdane yardımıyla yuvarlak ve yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Daha sonra 2X2 cm'lik kareler halinde kesin. Kalan bezeye de aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine hafif un serpip kenara alın. Bir adet kare hamurun ortasına harçtan koyun.

Hamurun dört ucunu ortada birleştirin. Ya da karşılıklı iki ucu birleştirin. Açılmaması için diğer kenarları üst üste getirip bastırarak birleştirin. Kalan hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Kaynar tuzlu suda 5-8 dakika haşlayın. Delikli kepçe yardımıyla servis tabağına alın. Üzeri için domates sosu tavaya alın. Üzerine tereyağı ve toz biber ilave edin ve kaynayana kadar pişirin. Yoğurda dövülmüş sarımsak ve tuz katıp karıştırın. Mantının üzerine yoğurdu, sonra da domatesli sosu gezdirin. Nane ve sumak serpip sıcak olarak servis yapın.