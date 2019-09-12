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Nohutlu Mantı Tarifi

Mantıları hiç böyle görmediniz... Nohutlu mantı tarifi ile mantıların şekli büyüyor ve tadı değişiyor. Nohutlu mantı nasıl yapılır merak mı ettiniz? İşte nohutlu mantı tarifi...
Nohutlu Mantı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



Dört buçuk su bardağı un



1 su bardağı süt, yarım su bardağı su



1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz



İç malzeme için: 4 su bardağı haşlanmış nohut



1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı kuru nane, tuz



Üzeri için: 2 su bardağı sıcak tavuk suyu



3 su bardağı sıcak su



Servis için: 2-3 diş sarmısak



3 su bardağı yoğurt



2-3 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

İç malzeme için nohudu havanda ezip, karabiber, nane ve tuzla iyice karıştırın. Daha sonra kenara alın. Hamur için un, süt, su, yumurta ve tuzu yoğurup kulak memesinden biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edin. Dört bezeye ayırıp, oklava veya merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Daha sonra kare olacak şekilde kesip, ortalarına harcı pay edin ve her parçanın dört köşesini ortada birleştirin. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp mantıları tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerine kaynamış tavuk suyu ve suyu gezdirip yeniden fırına verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Daha sonra servis tabağına alın.
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