Nohutlu Mantı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
Dört buçuk su bardağı un
1 su bardağı süt, yarım su bardağı su
1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
İç malzeme için: 4 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı kuru nane, tuz
Üzeri için: 2 su bardağı sıcak tavuk suyu
3 su bardağı sıcak su
Servis için: 2-3 diş sarmısak
3 su bardağı yoğurt
2-3 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
İç malzeme için nohudu havanda ezip, karabiber, nane ve tuzla iyice karıştırın. Daha sonra kenara alın. Hamur için un, süt, su, yumurta ve tuzu yoğurup kulak memesinden biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edin. Dört bezeye ayırıp, oklava veya merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Daha sonra kare olacak şekilde kesip, ortalarına harcı pay edin ve her parçanın dört köşesini ortada birleştirin. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp mantıları tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerine kaynamış tavuk suyu ve suyu gezdirip yeniden fırına verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Daha sonra servis tabağına alın.