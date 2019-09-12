Nohutlu Mantı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için nohudu havanda ezip, karabiber, nane ve tuzla iyice karıştırın. Daha sonra kenara alın. Hamur için un, süt, su, yumurta ve tuzu yoğurup kulak memesinden biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edin. Dört bezeye ayırıp, oklava veya merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Daha sonra kare olacak şekilde kesip, ortalarına harcı pay edin ve her parçanın dört köşesini ortada birleştirin. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp mantıları tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerine kaynamış tavuk suyu ve suyu gezdirip yeniden fırına verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Daha sonra servis tabağına alın.