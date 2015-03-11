Patlıcanlı ve zeytinli lazanya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun. Uzunlamasına ince dilimler halinde kesip, tuzlu suda acısının çıkması için 10 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve kağıt havlu ile iyice kurulayın. Fırın tepsisine dizip, üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip fırından alın. Domates sos için kabukları soyulmuş domatesleri rendeleyip bir tencereye alın. Üzerine zeytinyağı, iri doğranmış sivri biber, siyah zeytin, kekik, tozşeker, sarmısak ve tuz katıp, 5 dakika pişirin. Salçayı su ile açıp, domates sosunun içine ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Beşamel sos için un ve tereyağını bir tavaya alın. Unun kokusu gidene kadar kavurup, sütü ilave edin. Biriki taşım kaynatın ve ocaktan alın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, keş ve tuz katın. En son kıyılmış maydanoz ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Isıya dayanıklı 20x20 cm ebadında bir fırın kabına önce 2 çorba kaşığı beşamel sos yayın. Sırasıyla üst üste 2 adet lazanya, 3-4 çorba kaşığı domates sos ve 2-3 çorba kaşığı beşamel sos ile 5-6 dilim patlıcan dizin. Tekrar aynı sıra ile tüm malzeme bitene kadar (en üste patlıcan gelecek şekilde) işleme devam edin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.