Pesto soslu makarna tarifi

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp süzün ve kenara alın. Pesto sos için karıştırma kabını buz dolu bir kasenin içine yerleştirin. Fesleğen, sarmısak, zeytinyağı ve yarım çay bardağı dolmalık fıstığı karıştırma kabının içine koyup, pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Makarna ekleyip harmanlayın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, altın rengi olana dek kavurun. Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık ve maydanoz serpin. Parmesan dilimleri yerleştirip servis yapın.