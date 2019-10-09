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Pesto soslu makarna tarifi

Dünyanın hemen her bölgesinde sofralarda kendine yer bulan makarna, farklı soslarla bazen bir yemeğin yanında, çoğu kez de ana yemek olarak mönüdeki yerini alır. Kolay hazırlanan sosuyla Pesto soslu makarna tarifi
Pesto soslu makarna tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket makarna



(kalem veya spagetti makarna)



Pesto sos için:



Bir buçuk demet fesleğen



4 diş sarmısak



1 su bardağı sızma zeytinyağı



Yarım çay bardağı dolmalık fıstık



Tuz, karabiber



Üzeri için: 2-3 dilim parmesan peyniri veya pecorino peyniri



Yarım çay bardağı dolmalık fıstık



Kıyılmış maydanoz


YAPILIŞI

Makarnayı kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp süzün ve kenara alın. Pesto sos için karıştırma kabını buz dolu bir kasenin içine yerleştirin. Fesleğen, sarmısak, zeytinyağı ve yarım çay bardağı dolmalık fıstığı karıştırma kabının içine koyup, pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Makarna ekleyip harmanlayın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, altın rengi olana dek kavurun. Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık ve maydanoz serpin. Parmesan dilimleri yerleştirip servis yapın.

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