Rokfor Soslu Tortellini

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu yoğurabileceğiniz bir masaya koyun ve ortasını havuz şeklinde açıp yumurtaları kırın. Küçük bir çatal yardımı ile unun ortasındaki yumurtaları hafifçe çırpın. Daha sonra parmaklarınızla kenarlardan azar azar un alarak hamuru yoğurmaya ve her iki malzemeyi de iyice karıştırmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Bir süre yoğurduktan sonra, streç filmle hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde sarın. 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu arada soğanı rendeleyin ve çatalla ezerek kıyma ile karıştırın. İçine tuz ve karabiber ekleyin. Çok ince kıyılmış 6-7 yaprak fesleğeni de ilave ettikten sonra harcın üzerini kapatın. Hamurunuzu, hafif unlu bir yerde açabilmek için minik toplar halinde bölün ve her birini oklava yardımı ile açın. Hamurun inceliği tamamen size bağlıdır. Çok ince olduğunda yırtılabilir ve harcı muhafaza edemez. İdeal kalınlık bir kibrit çöpü kadardır. Hamurunuzu açtıktan sonra 10x10 cm'lik kareler kesin. Ortasına harçtan bir miktar koyup, üçgen şeklinde katlayın. Sivri kenarları arkaya kıvırıp, uçlarını sıkıca birleştirin. Öndeki ucu hafif yukarı kıvırın. Derince bir tencerede kaynattığınız suya tortellini'leri teker teker atın. Başka bir tavada kremayı ve rokfor peyniri orta ateşte eritip karıştırın. Pişen hamurlar suyun üzerine çıkacaktır. Pişenleri servis tabağına alın ve üzerine krema dökerek sıcak servis yapın.