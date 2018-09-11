Tavuklu Boş Mantı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş tavuğu yıkayıp tencereye yerleştirin. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip, haşlamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca tuz ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Hamur için un, tuz, yumurta, süt ve zeytinyağını iyice yoğurup, 3 bezeye ayırın. Her bir bezeyi merdane yardımıyla hafif unlu zeminde çok ince olmayacak şekilde açın. Önce 3 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Sonra şeritleri enlemesine 4 parmak genişliğinde kesip dikdörtgenler elde edin. Hamurların kısa uçlarını karşılıklı olarak birleştirip, ortası boş ve iki ucu birleşmiş hamurlar elde edin. Yağlanmış orta boy fırın tepsisine yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp, soğuk tavuk suyunu sıcak mantının üzerini 1 parmak geçecek kadar dökün. Tavuğu didikleyip mantının ortasına yerleştirin ve yeniden fırına verip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar yumuşayana dek pişirin. Üzeri için tereyağını sos tenceresine alıp eritin. Toz kırmızıbiber ekleyip birkaç saniye karıştırın. Mantının üzerine gezdirip servis yapın.