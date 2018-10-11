Vegan Köfteli Spagetti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket spagetti
3 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
Köfte İçin: 1 çorba kaşığı keten tohumu
2.5 çorba kaşığı su
1.5 su bardağı haşlanmış siyah fasulye
1 su bardağı haşlanmış siyah pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet küçük doğranmış soğan,
tuz, karabiber
1/4 demet ince kıyılmış maydanoz
3 diş dövülmüş sarımsak,
2-3 dal taze kekik
1 tatlı kaşığı kimyon,
1 çay kaşığı pul biber
Domates Sos İçin : 1 kg domates,
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri
4-5 dal taze kekik, tuz, karabiber
4-5 dal ince kıyılmış taze fesleğen
YAPILIŞI
Köfte harcı için, keten tohumunu su ile karıştırıp kullanmadan önce 5 dakika bekletin (Bu karışım yumurta görevini görecektir). 2 Mutfak robotunun haznesine tüm köfte malzemesini (robotunuz küçükse birkaç seferde) ekleyin ve robotunuzu kısa aralıklarla çalıştırın. Malzemelerin bulamaç haline gelmemesine dikkat edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve toparlanmaları için 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Servis edeceğiniz zaman hafifçe yağlanmış bir tavada köfteleri çevirerek pişirin. 3 Sos için domatesleri rendeleyin. Sarımsağı zeytinyağında hafifçe çevirdikten sonra domates rendesi, kıyılmış kekik ve hindistan cevizi şekerini ekleyin. Kıvamını alması için ağzı açık olarak 30 dakika kadar pişirin ve içinden kekikleri alın. Fesleğeni ekleyin ve 2-3 dakika karıştırarak pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 4 Makarnayı hafif diri olacak şekilde bol suda haşlayın. Zeytinyağı ile harmanladıktan sonra domates sosu katın. Köfteleri ve fesleğen yapraklarını ekleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Haşladığınız fasulyelerin içlerindeki suyun uçması için 175 derecede ısıttığınız fırında 15 dakika kurutun.