Vegan Köfteli Spagetti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte harcı için, keten tohumunu su ile karıştırıp kullanmadan önce 5 dakika bekletin (Bu karışım yumurta görevini görecektir). 2 Mutfak robotunun haznesine tüm köfte malzemesini (robotunuz küçükse birkaç seferde) ekleyin ve robotunuzu kısa aralıklarla çalıştırın. Malzemelerin bulamaç haline gelmemesine dikkat edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve toparlanmaları için 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Servis edeceğiniz zaman hafifçe yağlanmış bir tavada köfteleri çevirerek pişirin. 3 Sos için domatesleri rendeleyin. Sarımsağı zeytinyağında hafifçe çevirdikten sonra domates rendesi, kıyılmış kekik ve hindistan cevizi şekerini ekleyin. Kıvamını alması için ağzı açık olarak 30 dakika kadar pişirin ve içinden kekikleri alın. Fesleğeni ekleyin ve 2-3 dakika karıştırarak pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 4 Makarnayı hafif diri olacak şekilde bol suda haşlayın. Zeytinyağı ile harmanladıktan sonra domates sosu katın. Köfteleri ve fesleğen yapraklarını ekleyerek servis yapın.