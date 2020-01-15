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Yufkada kıymalı makarna

Misarfirlerinize farklı bir tarif sunmak istiyorsanız yufkada kıymalı makarnayı mutlaka denemelisiniz!
Yufkada kıymalı makarna
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 paket ince kalem makarna



● 1 adet yufka



● Yeteri kadar su



● 2 çorba kaşığı sıvıyağ



● Yarım kg kıyma



● 1 adet soğan



● 3 adet orta boy domates



● 2 çorba kaşığı domates püresi



● 2 çorba kaşığı tereyağı



● 3 çorba kaşığı un



● 2 su bardağı süt



● 4-5 dal kekik



● Tuz, karabiber


YAPILIŞI

MAKARNAYI tuz eklediğiniz bol suda, üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Kıymayı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine sıvıyağ ve ince kıyılmış soğan ekleyip kavurun. Rendelenmiş domates, domates püresi, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Yapraklarına ayırdığınız kekiği katıp karıştırın. Daha sonra makarnaya ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip, unu rengi dönene dek kavurun. Azar azar ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ilındıktan sonra makarnaya katıp harmanlayın. 10 dakika bu şekilde bekletin. Baton bir kek kalıbı yağlayın. Yufkayı tam ortadan ikiye katlayıp büyük bir (D) harfi görünümü elde edin. Daha sonra yufkayı, kek kalıbının içine kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Makarnayı elinizle hafifçe bastırarak kalıba dökün. Yufkanın sarkan kenarlarını üzerine toplayın. Fazla kısımlarını kesin. Açılmasını önlemek için katların arasına su sürerek yapıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yufka kızarana dek pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirerek servis kabına çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.

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