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Yumurtalı Makarna (Carbonara)

Yumurtalı Makarna (Carbonara)
  • 4 Kişilik
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket spagetti

250 gram dana bacon veya dana pançeta

2 adet yumurta

100-150 gram rendelenmiş parmesan

4-5 diş sarmısa

3 çorba kaşığı zeytinyağı

tuz, karabiber



Servis için :

2-3 çorba kaşığı toz parmesan

8-10 yaprak fesleğen

YAPILIŞI

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve bıçağın sırtı ile hafifçe ezdiğiniz sarmısakları ekleyerek renkleri hafifçe sararana kadar pişirin. Sarmısakları tavadan alarak küp doğradığınız dana bacon veya pançetayı ekleyin ve pişene kadar karıştırın. Ocaktan alıp makarna pişene kadar sıcak tutun. Derin bir kapta yumurtaları iyice çırptıktan sonra rendelenmiş parmesan ve karabiber ile karıştırın. Derin bir tencerede bol su kaynatın ve kaynayan suya tuz ilave ettikten sonra makarnayı ekleyin. Paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Makarnayı süzer süzmez yumurta karışımına ekleyin ve sosla iyice karıştırın. Bacon karışımını ilave edin. Parmesan ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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