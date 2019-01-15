Yumurtalı Makarna (Carbonara)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve bıçağın sırtı ile hafifçe ezdiğiniz sarmısakları ekleyerek renkleri hafifçe sararana kadar pişirin. Sarmısakları tavadan alarak küp doğradığınız dana bacon veya pançetayı ekleyin ve pişene kadar karıştırın. Ocaktan alıp makarna pişene kadar sıcak tutun. Derin bir kapta yumurtaları iyice çırptıktan sonra rendelenmiş parmesan ve karabiber ile karıştırın. Derin bir tencerede bol su kaynatın ve kaynayan suya tuz ilave ettikten sonra makarnayı ekleyin. Paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün. Makarnayı süzer süzmez yumurta karışımına ekleyin ve sosla iyice karıştırın. Bacon karışımını ilave edin. Parmesan ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.