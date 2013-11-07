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Sofra / Pastalar / Acıbademli Pasta

Acıbademli Pasta

Acıbademli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 çift büyük boy acıbadem

2 kutu krema (1 kutu 200 ml)

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

2 çorba kaşığı kakao

5 çorba kaşığı süt

Üzerine:

Rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Acıbademleri elinizle derin bir kaseye ufalayın. İçine yarım kutu (100 ml) krema koyun ve yoğurun. Kelepçeli kek kalıbına bu karışımı yayın ve buzlukta 3-4 saat bekletin. Diğer taraftan kalan bir buçuk paket kremayı mikserle çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve kremanın içine yavaşça katıp, çırpın. Kakaoyu ekleyip, tekrar çırpın. En son sütü ilave edip, çırptıktan sonra karışımı donan tabanın üzerine yayın. Buzdolabında en az 3 saat beklettikten sonra servis yapın.
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