Acıbademli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Acıbademleri elinizle derin bir kaseye ufalayın. İçine yarım kutu (100 ml) krema koyun ve yoğurun. Kelepçeli kek kalıbına bu karışımı yayın ve buzlukta 3-4 saat bekletin. Diğer taraftan kalan bir buçuk paket kremayı mikserle çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve kremanın içine yavaşça katıp, çırpın. Kakaoyu ekleyip, tekrar çırpın. En son sütü ilave edip, çırptıktan sonra karışımı donan tabanın üzerine yayın. Buzdolabında en az 3 saat beklettikten sonra servis yapın.