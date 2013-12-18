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Ananaslı Pasta

Ananaslı Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Sos için:

Yarım ananas

Bir buçuk su bardağı ananas suyu

1 çorba kaşığı tepeleme buğday nişastası

Yarım su bardağı tozşeker

Kek için:

Yarım su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı ananas suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 kahve fincanı damla çikolata

YAPILIŞI

Sos için ananası küp doğrayıp tencereye alın. Ananas suyu, buğday nişastası ve tozşeker ilave edin. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, kaymak tutmaması için 5 dakika telle çırpın. Kek için tozşeker ve yumurtayı mikserle çırpın. Sıvıyağ ve ananas suyu ekleyin. Vanilya, kabartma tozu ve unu eleyerek ilave edin. Damla çikolata ekleyip karıştırın. Daha sonra yağlanmış fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Ortasına ananaslı sosun bir kısmını yayıp üzerine ikinci kat keki oturtun. Keki kare şeklinde dilimleyip, üzerine kalan ananaslı sosu gezdirin. Arzuya göre ananas dilimleri ve üzümle süsleyip servis yapın.
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