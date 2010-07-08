DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Armutlu Bisküvili Pasta

Armutlu Bisküvili Pasta

Armutlu Bisküvili Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy armut

2 çorba kaşığı toz şeker

175 gram kepekli bisküvi

300 gram beyaz çikolata

3 çorba kaşığı krema

100 gram dövülmüş fındık-fıstık karışımı

Üzerine:

40 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Armudu soyup, çekirdek yatağını çıkarın. Küçük doğrayıp, toz şekerle birlikte 5 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Bisküvileri irice kırın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı karıştırıp, iyice çırpın. Tüm malzemeyi karıştırıp, 18 cm çapındaki yuvarlak kalıba dökün. Buzdolabına yerleştirip, iyice donana dek dinlendirin. Bitter çikolatayı eritip, pastanın üzerine dökün. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN