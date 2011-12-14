Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
4 su bardağı süt
1 su bardağından biraz fazla un
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurtanın sarısı
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 paket vanilya
125 gram margarin
1 kase küçük doğranmış kayısı
Yarım su bardağı çok iri kıyılmış ceviz
Sosu için: 4 çorba kaşığı pudra şekeri
4 çorba kaşığı su
4 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı margarin
YAPILIŞI
Süt, un, 1 su bardağı toz şeker ve 1 adet yumurtanın sarısını iyice çırpın. Ocakta göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp, 125 gram margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ilave edin. 15 dakika mikserle çırpın. Pandispanyanın bir parçasını, derin ve genişçe bir kaseye yerleştirin. Kremanın hepsini üzerine boşaltın. Ceviz ve kayısı parçalarını koyup, iyice bastırın. Pandispanyanın diğer parçasını da üzerine kapatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün önce sosu hazırlayın. Bunun için, pudra şekeri, 4 çorba kaşığı su, margarin ve kakaoyu, margarin eriyene kadar pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Pastayı servis tabağına ters çevirin. Üzerine sosu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.