Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, un, 1 su bardağı toz şeker ve 1 adet yumurtanın sarısını iyice çırpın. Ocakta göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp, 125 gram margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ilave edin. 15 dakika mikserle çırpın. Pandispanyanın bir parçasını, derin ve genişçe bir kaseye yerleştirin. Kremanın hepsini üzerine boşaltın. Ceviz ve kayısı parçalarını koyup, iyice bastırın. Pandispanyanın diğer parçasını da üzerine kapatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün önce sosu hazırlayın. Bunun için, pudra şekeri, 4 çorba kaşığı su, margarin ve kakaoyu, margarin eriyene kadar pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Pastayı servis tabağına ters çevirin. Üzerine sosu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.